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Antalya’da organ nakli ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Antalya’da organ nakli ticareti yaptığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Antalyada organ nakli ticareti yapan 3 kişi yakalandı

16 Mayıs 2018 17:46

Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs günü Akdeniz Üniversitesi’nde organ nakli için müracaat eden P. A. isimli şahsa, verici olarak müracaatta bulunan A. E isimli şahsın, birkaç hafta önce de başka bir şahsa verici olarak hastaneye gelmesi üzerine şüphe duyularak polise bilgi verildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede, E.A isimli şahsın, P.A. ve eşi A.A.’nın Almanya’daki akrabaları il sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları, bu şahsa 20 bin Euro para vereceklerini ve A.E. isimli şahsın hasta olan kızının hastane masraflarını karşılamak kaydıyla anlaştıkları tespit edildi. GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince P.A., A.A. ve A.E. isimli şahıslar yakalandı.


A.E. isimli şahıs alınan ifadesinde, sosyal medyada tanıştığı F.E isimli şahsa böbreğini vermek için 80 bin TL.'ye anlaştığını, Nisan ayında hastanede yapılan tahlil sonuçlarında böbrek nakline ihtiyaç olmadığı tespit edildiğinden dolayı para almadan nakil işleminden vazgeçerek böbrek ihtiyacı olan şahısları aramaya başladığını ve bu şahıslarla da sosyal medya aracılığı ile tanışarak böbrek nakli karşılığında 20 bin Euro'ya anlaştığını söylediği öğrenildi.


Yakalanan şahıslar hakkında "Organ ve Doku Ticareti (TCK-91)" suçundan adli işlem yapıldı.  

 

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