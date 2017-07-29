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Antalya’da otel yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde çıkan yangında 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Antalyada otel yangını

29 Temmuz 2017 10:21
Antalya’da otel yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında Kemer’in Göynük ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünden henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteli bir anda dumanlar kaplarken, otel görevlileri içinde yerli ve yabancı tatilcinin bulunduğu 400 kişiyi tahliye etmeye başladı. Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Otele gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken balkonlarda bekleyen turistleri de itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden kurtardı. Tatilciler otel dışına çıkartılırken, itfaiye ekiplerinin dumanı tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Bölgede jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen tatilcilere müdahale etti.

Hanım Türk


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