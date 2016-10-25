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Antalya'da patlama sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası otoparkında bu sabah saatlerinde bir araçta meydana gelen patlama sonrası yaşanan panik, personel tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Antalyada patlama sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı

25 Ekim 2016 11:46
Antalya'da patlama sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Patlama sesiyle birlikte otoparka inen personel, alevlere önce binanın yangın söndürme ekipmanıyla müdahale etmeye çalıştı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle birden fazla aracın yandığı görülürken yangın söndürme tüpleriyle yapılan müdahale yeterli olmadı. Binanın otopark tarafındaki camların tamamının kırıldığının gözlendiği görüntülerde personel, yangını söndüremeyince geri çekildi. Otoparkın dumanlar arasında neredeyse kaybolduğu görüntülerde önce kimse yaklaşmaya cesaret edemiyor. Çalışanlar alevlere çok yaklaşılmaması konusunda birbirlerini uyarırken uzaktan yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilmeye çalıştı. 

Dört ayrı ekibin çabası yeterli olmazken söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman küçük çapta patlamalar da dikkat çekiyor. Yangın kısa bir süre sonra itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürülüp kontrol altına alındı. 

Alparslan Çınar - İsa Akar
ANTALYA


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