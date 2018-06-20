Antalya’da şiddetli yağmur nohut tarlalarını çamur deryasına çevirdi

Antalya’nın Elmalı ilçesi Özdemir Mahallesi ve çevresinde 3 gündür etkili olan sağanak yağmur yayla çiftçisini vurdu. İlçede ekili olan nohut tarlaları dün 3 saat içerisinde şiddetini arttırarak etkili olan sağanak yağmurdan kötü etkilendi. Şiddetli yağmurun getirdiği sel sularının taşıdığı toprak yığınları ile nohut tarlaları adeta çamur deryasına döndü. Şiddetli yağmurun ardından mahallede bulunan Gilevgi deresi olarak bilinen dere taştı.

Dağlardan kopuk gelen parçalar ile önüne aldığını sürükleyen sel sularının akıntısının hızı ve şiddeti ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde çiftçilerin bağırarak, “Kaçın, kaçın çok büyük geliyor. Bu selin daha önü. Allah afetten korusun. İnşallah bunun devamı gelmez. Allah yardımcımız olsun” diyerek yalvardıkları görüldü.

Mahallede çiftçilik yapan İbrahim Yıldırım ise, “Mahallede bulunan nohut alanlarının yüzde 35 kesimi zarar gördü. Allah bundan daha beterinden korusun. Zararımız çok. Araziler çamur deryasına döndü. 4 saatte yağan yağmur bu hale getirdi. Dağlardan kopuk gelen sel suları önüne ne aldı ise sürükledi” dedi.

Ertuğrul Gün

