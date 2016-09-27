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Antalya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Antalyada silahlı saldırı: 1 yaralı

27 Eylül 2016 22:51

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493 sokak üzerinde bulunan Demir Apartmanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit olarak çalışan Mustafa Serttürk, 07 SH 024 plakalı otomobilinden apartmanın önünde indiği sırada, uzun namlulu silah bulunan iki kişinin saldırısına uğradı. Çevrede silah seslerini duyanlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Serttürk’ü özel bir hastaneye kaldırdı.
Uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunan ve maskeli olduğu öğrenilen iki kişi ise motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Ertuğrul Gün
ANTALYA

Etiketler: antalya, silahlı saldırı


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