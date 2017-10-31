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Antalya'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Antalya’da bir kişi, tartıştığı dört kişiye kahvaltı yaptıkları kafede kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi bacaklarından yaralandı. Kafedeki diğer müşteriler ise büyük bir korku yaşadı.

Antalyada silahlı saldırı: 4 yaralı

31 Ekim 2017 11:54

Olay, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Arif İ., Erkan K., Okan U.ve Tufan U., bir gün önce Yunus K.'yı duruşmalara katılmadığı için telefonla aradı. Duruşmaya katılan Yunus K. iddiaya göre duruşmanın ardından kendisini arayıp davaya katılmalarını isteyen Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U.'nun kahvaltı yaptığı 937 Sokak'taki kafeye geldi. Aracından inen Yunus K., yaşanan sözlü tartışmanın ardından kahvaltı etmekte olan 4 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda Arif İ., Erkan K., Okan U. ve Tufan U. bacaklarından yaralanırken, Yunus K. ise aracıyla Kemer ilçesi istikametine doğru kaçtı. 

Kafedeki diğer müşteriler büyük bir korku yaşarken, olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Kısa sürede kafeye gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, Yunus K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 

Öte yandan, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yunus K. 1 Eylül 2012 tarihinde Kemer'in ünlü Ayışığı Parkı ile marina arasındaki bir büfenin önünde otururken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralanan Yunus K., Kemer Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ayrıca Yunus K.'nın 2013-2015 yıllarında yaşanan bazı silahlı saldırı olaylarında adının geçtiği ve davaların devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suat Metin

 

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