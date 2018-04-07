Diğer
Kategoriler

Antalya’da tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi

Antalya’da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalyada tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi

07 Nisan 2018 22:14
Antalya’da tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi - Tıkla İzle

Antalya’da tedavileri tamamlanan askerler birliklerine gönderildi

Antalya’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan askerlerin büyük bir bölümü tedavilerinin ardından birliklerine gönderildi. Antalya’da dün gece ve bugün kent merkezindeki değişik birlikte görevli 100'ün üzerinde asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin bir bölümünde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle revirlere başvururken, birlik içerisindeki revirlerde tedavi görenlerin yansıra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de getirilen askerler oldu. Hastaneye, üst rütbeli görevlilerin refakatinde getirilen askerlerin bir bölümü ayakta tedavi görürken bir bölümüne serum tedavisi uygulandı.

Farklı birliklerdeki askerlerin şikayetlerinin benzer olmasından yola çıkan sağlık görevlileri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde dururken askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve büyük bölümünün tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Askerlerin sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken en son bu akşam saatlerinde gelen ve Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı’nda görevli bir grup askerin de tedavisinin tamamlanmasının ardından birliklerine gönderileceği öğrenildi.

Adem Akalan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç