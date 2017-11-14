Diğer
Kategoriler

Antalya’da yol çöktü: 2 araç mahsur kaldı

Antalya’da etkili olan yağmur nedeniyle alt yapı çalışması devam eden yol çöktü. Biriken sulardan dolayı çökmeyi fark etmeyen bir özel halk otobüsü ve bir ticari araç çukura düşerek mahsur kaldı.

Antalyada yol çöktü: 2 araç mahsur kaldı

14 Kasım 2017 18:37

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2258 sokakta meydana geldi. Saat 16.45 sıralarında Antalya’da belirli aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, alt yapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan caddede seyir halindeki bir özel halk otobüsü, bir de hafif ticari araç çökme sonucu yolda mahsur kaldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, özel halk otobüsünde olan yolcular tahliye edildikten sonra başka otobüslerle gönderildi. Otobüs ve hafif ticari araç iş makineleri yardımıyla göçükten çıkarıldı. Çöken yol belediye ekipleri tarafından kepçelerle tekrar dolduruldu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Cadde üzerinde evleri olan vatandaşlar ise, herhangi bir yağış esnasında yolun suyla dolmasından şikayetçi olduklarını dile getirdiler. 

Adem Akalan
 

Etiketler: antalya, çökme, yol

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç