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Antalya’dan İzmir’e giden DAEŞ’li Aydın’da yakalandı

Aydın’da jandarmanın gerçekleştirdiği huzur operasyonunda Antalya’dan İzmir’e gitmek için otobüsle seyahat eden DEAŞ üyesi bir terörist yakalandı.

Antalyadan İzmire giden DAEŞli Aydında yakalandı

29 Nisan 2017 13:10

Tüm Türkiye genelinde polis ile jandarmanın gerçekleştirdiği huzur ve güven operasyonu sırasında Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli-Aydın karayolunda yol kontrolü gerçekleştirdi. Antalya’da İzmir’e seyahat eden özel bir firmaya ait yolcu otobüsü saat 21.00 sırasında durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde yolcular arasında bulunan M.Ç’nin terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ç’nin Antalya’dan İzmir’e gitmek için bilet aldığı belirlendi. Jandarmada ifadesi alınan DAEŞ’li terörist Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Mehmet Barlas
 

Etiketler: antalya, DAEŞ, İzmir


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