Döşemealtı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü adına 23 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Tayland’ın başkenti Bangkok kentinde düzenlenen Muay Thai Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonasına katılan Havva Nur Çutur, burada dünya üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

“Bu başarı göğsümüzü kabarttı”

Madalyası ile birlikte Belediye Başkanı Turgay Genç'i ailesiyle birlikte ziyaret eden Çutur, spora ve sporcuya verdiği destekler nedeniyle Genç'e teşekkür etti. Başkan Turgay Genç, "İlçemiz adına dünya şampiyonasına katılarak üstün başarı sağlayan Havva Nur hepimizin göğsünü kabarttı. İlçede yaşayan gençlerimize de örnek oldu. Bizde her zaman hem kendisinin hem de diğer sporcularımızın yanındayız. Gençlerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Suat Metin