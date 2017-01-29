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Antalyaspor 25 yıllık hasrete son verdi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u yenen Antalyaspor 25 yıl sonra rakibini yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kamerunlu Samuel Eto’o attığı 2 golle getirdi.

Antalyaspor 25 yıllık hasrete son verdi

29 Ocak 2017 09:48

Süper Lig’de son 11 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, ligin 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor’u, Samuel Eto’o’nun attığı 2 golle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar rakibine karşı 1992-1993 yılında Türkiye 2. Ligi'nde oynanan maçtan tam 25 yıl sonra ilk kez galibiyet aldı.

“Antalyaspor en son galibiyetini 25 yıl önce almıştı”
Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan 16 maçta kırmızı-beyazlılar en son galibiyetini 1992-1993 yılında Türkiye 2. Lig’de oynanan maçta elde etmişti. Antalyaspor mücadeleden Adnan Gülek (2) ve Levent Tekne’nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, Alanyaspor’a karşı sonrasında oynadığı 8 maçta hiç galip gelememişti. Son 8 maçta turuncu-yeşillilere karşı 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Antalyaspor, 8 maçların 3’ünü Türkiye 2. Lig’de, 2’sini hazırlık ve TFF 1. Lig’de, 1'ini de Süper Toto Süper Lig’de oynamıştı. 

Adem Akalan

Etiketler: 25 yıllık hasret, antalyaspor


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