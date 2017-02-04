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Antalyaspor farklı kaybetti

Antalyaspor, kupa maçları sebebiyle lige verilen bir haftalık ara nedeniyle Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile oynadığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kaybetti.

Antalyaspor farklı kaybetti

04 Şubat 2017 18:25

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları için lige verilen arada Almanya Bölgesel Lig takımlarından Waldhof Mannheim ile hazırlık maçı oynadı. Kırmızı-beyazlılar maçı 3-0 kaybetti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, 'Ozan Evrim Özenç, Salih Dursun, Kenan Horic, Yusuf Çelik, Atakan Cangöz, Yekta Kurtuluş, Jean Makoun, Armel Drole, Harun Alpsoy, Emre Güral ve M’billa' ilk 11'i ile başladı. Maçın ilk yarısında iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika golsüz beraberlikle sona erdi. Waldhof Mannheim, tecrübeli oyuncusu Michael Fink ile ikinci yarının başlarında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 80’i gösterirken Nico Seegert skoru 2-0’a getirdi. Golden iki dakika sonra gelişen Antalyaspor atağında hakem, yanlışlıkla penaltı çaldı.

Emre Güral’dan güzel hareket
Waldhof Mannheim takımının futbolcuları ve kenar yönetiminin yoğun itirazlarına rağmen hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Antalyasporlu Emre Güral, topa çok yavaş vurarak topu kaleciye bıraktı. Waldhof Mannheim takımının kenar yönetimi ile taraftarları, Emre Güral’ın bu güzel hareketini ayakta alkışladı. Mannheim, 89. dakikada Alban Ramaj ile durumu 3-0’a getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ikinci yarının ilerleyen dakikalarında Anıl Koç ile U21 takımından Oğuzhan Kolak, Muhammed Türkmen, Mustafa İnan ve Can Demir’i da oyuna aldı.

“Pazar günü Rednick Nis ile hazırlık maçı”
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, 5 Şubat Pazar günü de Belek’teki Regnum Carya’da Sırbistan Süper Lig takımı Rednick Nis ile hazırlık maçı oynayacak. Mücadele, 15.00’te başlayacak. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, Waldhof Mannheim


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