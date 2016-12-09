Sow ve Numan, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’inde

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Moussa Sow ile Osmanlısporlu futbolcu Numan Çürüksu UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının son maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın 11’i de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde A Grubu son maçında deplasmanda Feyenoord’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin tek golünü atan Moussa Sow ile Osmanlıspor’un Zürih’i 2-0 yendiği maçta iyi bir performans sergileyen Numan Çürüksu, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Haftanın ilk 11’inde yer alan isimler şöyle:

"Waterman (Apoel), Kryvtsov (Shaktar Donetsk), Numan Çürüksu (Osmanlıspor), Bailly (Manchester United), Taison (Shaktar Donetsk), Mkhitaryan (Manchester United), Rienstra (AZ Alkmaar), Soderlund (Saint-Etienne), Eder (İnter), Sow (Fenerbahçe), Duris (Viktoria Plzen)."

Antalyaspor’da, Fenerbahçe mesaisi tam kadro sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor’da mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Antrenman sonrası milyonda bir görülen ve 'enzim eksikliği' olarak tanımlanan ölümcül 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konulan Azra Cunduz’un babası Mehmet Cunduz, Samuel Eto’o’ya üzerinde Azra'nın resmi olan tişört hediye etti.

Süper Lig’de 13 haftada topladığı 16 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, 14. haftanın kapanış maçında pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlıların Hasan Subaşı Tesisleri’nde yaptığı çalışmanın öncesinde Büyükgebiz Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve hastaları futbolcular ile teknik heyete çiçek ve baklava ikram etti. Daha sonra Antalyasporlu oyuncular koşuyla antrenmana başladı. Koşunun ardından açma germe, 5’e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanı yarı alanda yapılan taktik maçla tamamladı. Yarı alanda yapılan taktik maç esnasında sağ ayak bileğine darbe alan Rıdvan Şimşek çalışmayı yarıda bırakırken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay maç esnasında oyunu sık sık durdurarak oyuncularını uyardı. Kaleciler, yarı alanda yapılan taktik maça kadar kaleci antrenörüyle çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Ferhat Kaplan da takımla birlikte çalışmalara başladı. (Rıdvan Turşak / İHA)

Antrenmanın tamamlanmasının ardından milyonda bir görülen ve 'enzim eksikliği' olarak tanımlanan 'Tay-Sachs' hastalığı teşhisi konulan Azra Cunduz’un babası Mehmet Cunduz, Samuel Eto’o’ya ve bütün takıma 'Tay-Sachs' hastalığına dikkat çekmek için tişört verdi.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 12 Aralık 2016

Stadyum: Antalya Stadı

Maçın hakemi: Cüneyt Çakır

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılana açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

9 Aralık Cuma

20.00 Trabzonspor - Adanaspor: Özgür Yankaya

10 Aralık Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Bülent Yıldırım

19.00 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

11 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: Mete Kalkavan

16.00 Akhisar Belediyespor - Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Atiker Konyaspor - Kayserispor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Gaziantepspor: Halil Umut Meler

12 Aralık Pazartesi

20.00 Antalyaspor- Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Eto’o'nun hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahaya çıkmak

Antalyaspor'un golcü oyuncusu Samuel Eto'o, "En büyük arzum da o sahadan Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber futbol oynamak” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Kamerunlu golcü Samuel Eto’o ve bazı yöneticiler, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. 16 Temmuz günü Antalya’da oynanması planlanan dünya karması ile Türkiye karması maçının iptaliyle ilgili Eto’o, “Benim arzum maçın Türkiye’de tekrar edilmesi. Böyle bir arzumuz var. En büyük arzum da o sahadan Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber futbol oynamak” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto’o, özel bir okulda öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak okul bahçesinde öğrencileri selamlayan Başkan Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Eto’o’ya öğrenciler çiçek takdim etti. Daha sonra Eto’o ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay, okulda oldukları için mutlu olduklarını ve bütün öğrencileri Fenerbahçe maçına beklediklerini dile getirdi. Öğrencilerden biri de Samuel Eto’o’ya, çizdiği resmi verdi. Çiçek takdim edilmesinden sonra Eto’o, Başkan Öztürk ve Rıza Çalımbay öğrencileri arkalarına alarak öz çekim yaptı. Program daha sonra özel okulun konferans salonunda devam etti. Minik öğrenciler Başkan Ali Şafak Öztürk, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto’o’ya sorular sordu.

Dick Advocaat: "3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-0 kazandıkları Feyenoord maçı sonrası, "Final konuşmaya şimdiden başlamayalım, ligde hala 21 maç var. Hedefimiz her 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Mücadelen 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Maç içindeki oyundan mutsuzum. İstediğimiz oyun değildi. Grupta 6 maç genelinde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet, iyi performans. Bu akşam ki oyun oynayabileceğimiz bir oyun değildi. Şu anda tek bakmamız gereken nokta pazartesi günü oynayacağımız Antalyaspor maçı. Sezon bittiğinde sezonun nasıl geçtiğini size söyleyebilirim. Şimdiden başlamayalım, final konuşmaya. Ligde hala 21 maç var. Hedefimiz her 3 kulvarda da gidebildiğimiz kadar ileri gitmek. Bugün en iyi oyunumuz değildi. Geçmişte bundan daha iyisini yapabileceğimiz gösterdik. Ay sonunda şampiyonluk yarışında olup olmayacağımızı göreceğiz. Top bizde iken daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla pratik yapma şansı da bulamadık aslında. Maç aralarında az idman yaptık. Umarım gelecek sezon daha uzun vakit bulabileceğiz" şeklinde konuştu.