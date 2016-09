Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın ve yıldız futbolcu Samuel Eto’onun performansının kötü olması ile ilgili olarak, “Hiçbir oyuncu, Antalyaspor’un menfaatlerinin üstünde değildir. Lionel Messi bile gelse değildir. Bir oyuncu kulübün üstüne değer olarak çıkıyorsa ya da kendini daha üst seviyede görüyorsa bu kesinlikle sağlıksız bir yapıdır. Bu yapıdan kesinlikle başarı gelmez. Biz bunu sağlayacağız" dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KONSİAD) Porto Bello Otel’de düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

KONSİAD Başkanı ve aynı zamanda Antalyaspor Asbaşkanı olan Bora Terzioğlu, takımın performansının kötü gittiğini belirterek, herkesten sabırlı ve hoşgörülü olmasını istedi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, göreve geldiği 30 Haziran’dan günümüze kadar süreci değerlendirdi. Öztürk, geçen sürede kulübün mali yapısını toparladıklarını, istenmeyen futbolcular ile yolların ayrıldığını, Eto’o transferinde yaşanılan süreci ise doğru şekilde yönettiklerini kaydetti. Antalyaspor Basketbol Şubesi’ni açtıklarını hatırlatan Öztürk, stadyumun devrini aldıklarını, seyircisiz oynama cezası alınan Atiker Konyaspor maçının seyircisiz oynama cezasını kaldırdıklarını aktardı.

“Porto oyuncu izleme ekibi ile anlaştık”

Kurumsallaşma adına ciddi adımlar attıklarının altını çizen Öztürk, “Altyapı için İstanbul’dan Barcelona’nın futbol okulları direktörünü getirdik. Porto’nun oyuncu izleme direktörü ile anlaştık. Porto dünyanın yetenekli oyuncuları izleme en başarılı kulüplerinden birisidir. Bunların oyuncu izleme direktörü Antalyaspor’da yer alacak. Bu bile Antalyaspor’un vizyonu için önemlidir. Önümüzdeki 3-4-5- 10 sene daha sağlam olsun diye böyle bir karar aldık. Orta düzey oyuncuya verdiğimiz para ile altyapıyı şekillendirebiliriz. 2.5 ay içinde Türk spor tarihinde tüm bunları yapan yönetim olduğunu zannetmiyorum. Yaptıklarımızı öne çıkarmak da istemiyoruz. Biz iyi niyetliyiz, çalışıyoruz. Çatlak ses çıkar, art niyetli insanlar olur. Bunlar hep olacaktır. Üst düzey yönetimlerde her zaman olur. Burada niyetimiz önemli. Bu şehrin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Buna herkes inansın. Bu kulübü iyi yerlere getirmek için geldik” diye konuştu.

“Akhisar maçında hedef galibiyet”

Sportif başarıda sorun yaşadıklarının altını çizen Başkan Öztürk, “4 maçta 1 puanımız var. Bizim için de başarısız bir başlangıç oldu. Maraton daha çok uzun. Gelecekte olabilecek şeyleri buradaki performansa bağlamamak gerekir. Ben böyle bir başlangıcın şimdi olmasından daha mutluyum. Kötüyü görerek göreve başlıyoruz ama güçlü şekilde çıkacağız. Yenilgiler daha az reaksiyon görmeye başladı. Nedenine iniyoruz. Bizim gördüğümüz şu ana kadar bazı nedenlerle ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan bazıları su yüzüne çıktı. Bu sıkıntıların erkeden yaşandığı ve erkenden çözülebileceği imkanı bulduk. Sezon sonunda ligi çok iyi yerde bitirebileceğimize inanıyoruz. Akhisar maçından galibiyetle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Antalyaspor’u elimize aldık, kalbimizi verdik. Bu yola girmişken bu yoldan kolay kolay dönmeyiz. Buna bir misyon olarak bakıyoruz. Burada bizim ne yapmak istediğimiz hedeflerimiz önemli. Takımı getirebileceğimiz yerler önemli” dedi.

"Üst kimlik her zaman Antalyaspor olmalıdır"

Futbolda başarının önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, “Takım kendi içinde kişilik savaşı veriyor. Bu savaşta destek vermeniz çok önemli. Takımın kimliğini bulması gerekiyor. Üst kimlik her zaman Antalyaspor olmalıdır. Bunun dışında bir kimlik olmamalıdır. Bu ne yönetim ne kişi ne de teknik direktördür. Takım kişilik savaşı veriyor. Takımda bir hiyerarşi vardır. Futbolcu, hoca, yönetim ve üstte başkan vardır. Bu değişmez etken. Futbolcunun hoca olduğu takımlarda, resmen yapıldığı kulüplerde başarı geldiğini görmedim. Burada zaten takımın hocası varken bazı şeylerin dengeli olması çok önemli. Bizim yönetimimize bu bakış açısı doğru gelmedi. Bu dengeleri doğru kurmak önemli. Şu an iç dengeyi kurmakta hala sorun var. Bunlar sağlıksız şeyler. Hocanın otoritesini kurması çok önemlidir. Sıkıntıların bu seviyeye geldiğini görebiliyorum. Bundan sonrası önemli. Jose Morais takımın hocası donanımlı bir hoca. Futbol bilgisi ve taktik bilgisi kişiliği olsun çok iyi bir insan ve bu takımda yapabileceği çok iş var. Herkesin eksiği vardır. Bundan sonra olması gereken bu sağlıklı yapıyı kurmak ve takımın hocasını hak ettiği gibi hoca konumuna getirmektir. Biz bunu yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Bazı şeylerin yanlış olduğunu görüyoruz”

'Eto’o’nun Beşiktaş’la isminin anılmasının ardından herhangi bir ceza verilmesi gündeme geldi mi?' şeklindeki soruya Öztürk, "Oyuncudan çeşitli talepler oldu, basından duyduğumuz konular oldu. Ne olduğu hakkında yüzde yüz farkına varamıyorsunuz. Oyuncudan çeşitli talepler oldu. Bizi büyük ölçüde irite eden konular oldu, tepkimizi dile getirdik. Böyle görüşmeler varsa bu futbolcuyu Beşiktaş'a satmayız dedik. Gerçekte ne olduğu konusunda yüzde 100 farkına varamıyorsunuz. Oyuncunun Beşiktaş ile direkt görüşmesi olduysa bu iş yanlış bir iştir. Futbol kurallarına aykırıdır. Güçlü şekilde savunmamızı yaptık ama bir şey çıkmadı. Ama her türlü olasılığı kafamızdan geçirdik. Ceza verebilirsiniz, kadro dışı bırakabilirsiniz, takımda da tutarsınız. Bir şekilde strateji belirlersiniz. Ayrılma olursa doğru şartlarda olmalı. Antalyaspor’un menfaatine uyan şartlar olmalı. Sezon öncesi biz doğru ve sağlıklı bir şekilde ilerleyebileceğini düşündük. Oyuncuyla konuşmalarımız ve kulüp içindeki konuşmalarımızdan sonra. Şu anda baktığımızda bazı şeylerin doğru olmasına rağmen bazı şeylerde yanlışlar olduğunu da görüyoruz” dedi.

“Hiçbir oyuncu Antalyaspor'un menfaatlerinin üstünde değildir”

Başkan Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Performans düşüklüğü var. Oyuncu hakkın da kulüp hakkında da var. Bizim her zaman aksiyon alma da elimizde. Biz yönetimiz istediğimizi aksiyonu da alabiliriz. Biz bu takımın performansına, iç dengesine bakacağız, bu hafta içi tüm antrenmanlara gideceğim. O dengede eğer sağlıksız gördüğüm bir şey varsa biz buna hamlede bulunacağız. Hiçbir oyuncu, Antalyaspor’un menfaatlerinin üstünde değildir. Lionel Messi bile gelse değildir. Niye, bu Antalyaspor kulübü ile ilgili bir şeyde değil. İsterse üçüncü ligdeki bir kulüp olsun. Bir oyuncu kulübün üstüne değer olarak çıkıyorsa ya da kendini daha üst seviyede görüyorsa, kesinlikle bu sağlıksız bir yapıdır. Bu yapıdan kesinlikle başarı gelmez. Biz bunu sağlayacağız. Her türlü aksiyonu almaya hazırız. Doğru yapı neyse onu göreceğiz. Ama bizim istediğimizi bir yapı var, herkes kendi haddini bilecek, pozisyonunu bilecek, konumunu bilecek. Bundan sonrada böyledir.”

Konuşmaların ardından, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ve Bora Terziğolu, KONSİAD adına Başkan Öztürk’e plaket takdim etti.

İSA AKAR-ADEM AKALAN