Öztürk: "2 dönem transfer yasağı aldık"

Ocak ayında ve gelecek sezonun ilk transfer döneminde cezalı olduklarını dile getiren Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, “Bugün öğle saatlerinde önümüze gelen bir durum söz konusu o yüzden de toplantıya geç geldik. Kulübümüz Ocak transfer döneminde ve gelecek sezonun ilk transfer döneminde transfer yasağı aldı. Geçen sene devre arasında Mersin İdmanyurdu ile sözleşmesini tek taraflı fesih eden Oktay Delibalta transferinde yapılan usulsüzlüklerden dolayı kulüp böyle bir ceza aldı" diye konuştu.

Basın Sözcüsü Terioğlu: “Yasağı kaldırmak için uğraşacağız”

Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu ise “2015 yılı Ocak ayında Oktay Delibalta Mersin İdmanyurdu’ndan transfer edilmiş. Bu transferin gerçekleşmesi öncesinde futbolcu ilgili kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmiş. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu almış olduğu kararıyla, oyuncunun yapmış olduğu feshe Antalyaspor’un yol açtığından hareketle 2 transfer dönemi transfer yapma yasağı verdi. Biz bu kararın değişmesi için mücadelemizi yapacağız. Sportif anlamda tam önümüze bakalım, yürüyelim dediğimiz zaman böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz bu sorunu çözmek için buradayız. İlgili kurumlara itirazlarımızı yapacağız ve bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Adem Akalan