Antalyaspor'da Eto'o'nun durumu bugün belli oluyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’a, 7 Temmuz 2015 tarihinde görkemli bir törenle 3 yıllık imza atan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto’o’un sözleşmesi 30 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor. Antalyaspor’da 2015-2016 sezonunda 20 gol, 2016-2017 sezonunu 18 golle tamamlayan Samuel Eto’o, bu sezon ise 6 golü bulunuyor. Ayrıca kırmızı- beyazlı takımın kaptanı olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen mütevaziliği, spor ahlakı ve başarılı performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. İlk yılından itibaren ismi 4 büyükler ve Anadolu kulüpleri anılan yıldız forvetin hangi kulübe imza atacağı ise tartışma konusu oldu. Transfer döneminin bitmesine bir gün kala Eto’o’nun ismi yine Galatasaray, A.Konyaspor ve Göztepe kulüpleri ile anılmaya devam ediyor.

"Orta yol bulunmaya çalışılıyor"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Antalyaspor yönetiminin Eto’o’nun durumunu karara bağlamak için bir toplantı gerçekleştirmeye başladığını bildirdi.

Eto’o’nun durumunun bugün netleşeceğini kaydeden Arıcı, “Eto’o ile büyük ihtimal anlaşacağız. Bizim ve onların teklifleri oldu. Orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bugün karara bağlanacak. Yurt dışından bazı kulüpler ve yurt içinden Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilgisi vardı. İki kulüpte sonradan kendilerine ayrı bir yol çizdiler. Son 3-4 gündür A.Konyaspor’un ilgisi ortaya atıldı ama o, kulüp bir durumun olmadığını dile getirdiler. Bize hiçbir resmi teklif gelmedi. Menajer aracılığıyla bazı görüşmeler olmuş olabilir.”dedi.

"Eto'o'nun durumu bugün netleşecek"

Sakatlığından dolayı yurt dışında bulunan Samuel Eto’o’nun geçen hafta Çarşamba günü Antalya’ya geldiğini hatırlatan Cumhur Arıcı, “Döndükten sonra antrenmanlara başladı, ve bize Antalyaspor’da kalmak istediğini söyledi. Bizde Eto’o ile devam etmek istiyoruz. Ama ekonomik alamda bazı pürüzler var. Orta yol bulunması halinde Eto’o takımımızda kalacak. Bugün durumun netleşmesi gerekiyor. Eto’o ile yollar ayrılırsa o mevkiye bir futbolcu bakmamız gerekir.” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar

