Antalyaspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hamza Hamzaoğlu, zorlu geçen çabukluk-kuvvet çalışmalarında yorulan futbolcuları mini turnuva maçıyla neşelendirdi. Deneyimli teknik adam, 5'e 2 oyununun ardından takımı 3 gruba ayırıp dar alanda 5 gol kotalı turnuva maçı oynattı. Turnuva maçını, 5 golü bulan beyaz yelekli takım kazandı.

Antalyasporun konukları

Döşemealtı İlçesi'ndeki okullardan Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri, tesislere gelerek takımın antrenmanını izledi. Okul yönetici ve öğretmenleriyle Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen çok sayıdaki öğrenci, antrenman sahasının girişinde teknik heyet ve futbolculara Galatasaray maçı için başarı diledi. Teknik heyet ve futbolculara baklava ikram eden öğrenciler daha sonra takımımla hatıra fotoğrafı çektirdi.