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Antalyaspor’dan hayatını kaybeden eski futbolcusuna tören

Antalyaspor, kalp krizi geçirerek 66 yaşında hayatını kaybeden Antalyasporlu eski futbolcu Muhammet Tanju Çetinkaya için Hasan Subaşı Tesisleri’nde tören düzenledi. Kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Çetinkaya’nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı.

Antalyaspordan hayatını kaybeden eski futbolcusuna tören

15 Şubat 2018 17:06

Antalyaspor'da, 1972-1974 yıllarında forma giyen ve kırmızı-beyazlı kulübün, milli takımlara gönderdiği ilk futbolcusu olan Muhammet Tanju Çetinkaya, dün gece saatlerinde evinde kalp kriz geçirirken, yakınları tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşince hayatını kaybetti. Genç ve ümit milli futbol takımının da formalarını giyen Çetinkaya’nın vasiyeti üzerine organları bağışlandı. 66 yaşında hayatını kaybeden Tanju Çetinkaya'dan alınan 2 böbrek ve karaciğer, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Evlenmeyen ve tek başına yaşamını sürdüren Muhammet Tanju Çetinkaya için Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri’nde cenaze töreni düzenledi. Düzenlenen törene Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başkanlardan Hasan Subaşı, Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, genç takım futbolcuları ve çok sayıda beraber futbol oynadığı arkadaşları yer aldı. Cenaze töreninin ardından 66 yaşında hayatını kaybeden Muhammet Tanju Çetinkaya’nın cenazesi, Muratapaşa Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Andızlı Mezarlığı’na götürülecek. 

Adem Akalan - Suat Metin

 

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