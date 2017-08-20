Antalyaspor’dan Nasri’ye coşkulu karşılama

Antalya Havalimanı CIP kapısından çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu havaalanından ayrılarak kalacağı otele gitti. Taraftarlar yıldız Fransız oyuncu Samir Nasri’ye tezahüratlarda bulunurken, yaktıkları meşalelerle oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Fransız oyuncu Nasri’nin boynundaki Antalyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı. Nasri, CIP kapısından çıktığı anda taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 500 taraftarın karşıladığı yıldız oyuncu zorlukla CIP’tan çıkarken aracına binerek kalacağı otele geçti. Antalyaspor’un yıldız oyuncu Nasri’ye yarın öğle saatlerinde imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri'nin kırmızı-beyazlılarda geçtiğimiz sezon Sevilla’da giydiği ‘19’ numarayı tercih etmesi bekleniyor.

Nasri’nin kariyeri

Nasri futbola Fransa’nın Marsilya takımının alt yapısında başladı. 4 sene Marsilya’da forma giyen Nasri, toplam 166 maça çıkarken 12 gol ve 27 asistlik performans ortaya koydu. Cezayir asıllı Fransız oyuncu sergilediği performansla İngiltere ekiplerinden Arsenal’e transfer oldu. 3 sene Arsenal’de kalan yıldız oyuncu 126 maçta takımına 27 gol ve 16 asistlik katkı sağladı. Sergilediği oyunla Manchester City’e transfer olan Samir Nasri, 176 maçta 27 gol ve 40 asistlik performans sergiledi. City’nin başına Guardiola’nın gelmesinin ardından yıldız oyuncu geçen sezon İspanya’nın Sevilla takımına kiralık olarak gönderildi. Nasri, Sevilla ile 30 maça çıkarken 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Nasri, kariyeri boyunca 498 maça çıkarken, 68 gol ve 86 asistlik bir performans ortaya koydu. Fransız oyuncu Nasri, Fransa Milli Takımı ile de 41 mücadeleye çıkarken, 5 gol atma başarısı elde etti.

Adem Akalan - Harun Erdoğdu