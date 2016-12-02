Antalya Valiliği Havalimani Mülki İdare Amirliği istatistiklerine göre, 2016 yılının 11 aylık döneminde havayoluyla gelen yolcu sayısında yüzde 44’le 4 milyon 685 bin 5 kişilik düşüş yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 10 milyon 760 bin olurken bu yılın ilk 11 ayında ise 6 milyon 75 bin 310 kişi olarak gerçekleşti. 2016 yılının 11 ayında en büyük düşüş Rusya'dan gelen turist sayısında 469 bin 55 ve yüzde 83'le yaşanırken 2105 yılının aynı döneminde bu rakam 2 milyon 833 bin 750 olarak istatistiklere girmişti. 2016 yılının Kasım ayında Almanya'dan Antalya'ya gelen turist sayısı ise 58 bin 994 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yüzde 55 olarak gerçekleşti.

Ukrayna ve İsrail'den artış

2016 yılının ilk 11 ayında Ukrayna’dan yüzde 82 ile 572 bin 53 kişi, İsrail’den yüzde 61 ile 163 bin 224 kişi artış gösterdi.

Düşüş yaşayan ülkeler

Antalya 2016 yılının ilk 11 ayında Rusya’dan eksi yüzde 83 ile 469 bin 55 kişi, Almanya'dan yüzde 34 düşüşle 1 milyon 936 bin 515 kişi, İngiltere'den eksi yüzde 24 ile 331 bin 925 kişi, Hollanda'dan eksi yüzde 29 ile 303 bin 429 kişi, Belçika’dan eksi yüzde 29 ile 141 bin 327 kişi, Avusturya'dan eksi yüzde 59 ile 78 bin 933 kişi, Polonya'dan eksi yüzde 58 ile 100 bin 203 kişi, Fransa'dan eksi yüzde 54 ile 52 bin 597 kişi olarak düşüş yaşandı. Antalya 11 ay içerisinde 4 milyon 685 bin turist kaybetti.