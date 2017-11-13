Diğer
Kategoriler

Antalya'yı hortum vurdu! Yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ve Demre ilçelerinde hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Seraları yerle bir eden, elektrik direkleri ve meyve ağaçlarını yerinden söken hortum sebebiyle bölgede elektrikler kesildi. Kumluca ilçesinde yaralananlar olduğu bildirildi.

Antalyayı hortum vurdu! Yaralılar var

13 Kasım 2017 23:25

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikenrt Mahallesi Yalı mevkiinde saat 21.30 sıralarında oluşan yaklaşık 100 metre çapındaki hortum, Çanakçı mevkiine doğru ilerledi. Hortum, plastik ve cam seraları, barakaları, elektrik direklerini ve meyve ağaçlarını yerinden söktü. Bölgede elektrikler kesilirken, Cumhuriyet ve Temel Eğitim mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı da seralara zarar verdi. Mavikent civarında yaralıların olduğu ve sağlık ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde ise Dalyan Gölü'nde oluşan hortum, Akdam mevkiine doğru ilerledi. Hortum yüzlerce cam ve plastik serayı yerle bir etti. 

Ramazan Sarıkayalı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç