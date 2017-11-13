Antalya'yı hortum vurdu! Yaralılar var

Antalya'nın Kumluca ilçesi Mavikenrt Mahallesi Yalı mevkiinde saat 21.30 sıralarında oluşan yaklaşık 100 metre çapındaki hortum, Çanakçı mevkiine doğru ilerledi. Hortum, plastik ve cam seraları, barakaları, elektrik direklerini ve meyve ağaçlarını yerinden söktü. Bölgede elektrikler kesilirken, Cumhuriyet ve Temel Eğitim mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı da seralara zarar verdi. Mavikent civarında yaralıların olduğu ve sağlık ekiplerinin bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde ise Dalyan Gölü'nde oluşan hortum, Akdam mevkiine doğru ilerledi. Hortum yüzlerce cam ve plastik serayı yerle bir etti.

Ramazan Sarıkayalı

