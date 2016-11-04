Bursa'nın İznik ilçesinde taş ustası 70 yaşındaki Mehmet Arslan, hayırseverlerin desteği ile işlettiği taş ocağından kestiği mermer bloklardan cami inşa ediyor. Mihrap'ı 10 ton ağırlığında yekpare mermerden olan caminin zemini de 3 metre uzunluğunda 160 santimetre genişliğinde mermer blok taştan oluşuyor. Tamamı mermer bloklardan oluşan camide taşıyıcı kolon olmaması ise dikkat çekiyor. İnşa edilen caminin mermerleri, İznik'in sur ve antik tiyatrosunda kullanılan taş malzemesiyle aynı özellikte sahip olduğunu ifade eden Arslan, "Hiç bir eğitimim yok. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Caminin en büyük özelliği 10 ton ağırlığında yekpare mermerden olması. Ayrıca cami inşaatında beton kullanmıyoruz. Temeli oluşturan zeminde 10'ar ton ağırlığında mermerler var. Kısacası tamamı mermer bloklardan oluşuyor. Cemaat yeri ise yüz kişi alacak şekilde yapılıyor" dedi.

Arslan, "Antik çağda da kullanılan bu mermerin kalitesi çok yüksek. Biz buna Kaplan Postu diyoruz. Yıllandıkça rengi daha da açılacak. Kışın sıcak, yazın ise serin tutar" dedi.

4 ay önce başlanılan inşaatın 2017 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Halil Ataş