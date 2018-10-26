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Antikacıya kızdı kılıç ustası oldu

Antikacıya kızdı kılıç ustası oldu
Antikacıya kızdı kılıç ustası oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, inşaat ustası Süleyman Civelek, bıçak merakı sayesinde kılıç ustası oldu. Birbirinden güzel Osmanlı kılıçları ve hançerleri yapan Civelek, kılıç yapmanın kendisini dinlendirdiğini söyledi.

Antikacıya kızdı kılıç ustası oldu - Tıkla İzle

Burhaniye'de inşaatlarda usta olarak çalışarak geçimini sağlayan 62 yaşındaki Süleyman Civelek, gençlik yıllarında bıçaklara olan ilgisi yüzünden kılıç ustası oldu. İzmir'in Bergama ilçesindeki bir antikacıda gördüğü kılıca bakmak isterken işyeri sahibinin eline almasına müsaade etmemesine kızan Süleyman Civelek, bir inat uğruna kılıç imal etmeye başladı. Bu işi çok sevdiğini söyleyen 5 çocuk babası Süleyman Civelek, 20'nin üzerinde kılıç ve hançerin sahibi olurken, yaptığı kılıç ve hançerleri satmak istiyor. 

Kılıç yapmanın kendisini dinlendirdiğini anlatan Süleyman Civelek, “Ben inşaat ustasıyım. Eskiden beri bıçak merakı vardı. Günün birinde Bergama'da bir antikacıda bir kılıç gördüm, çok hoşuma gitti. Fakat antikacı bakmam için elime vermedi. O günden sonra kafama taktım. Ben kılıcı yapacağım dedim. Ondan sonra kılıç yapmaya başladım. Aşağı yukarı 20'nin üzerinde kılıcım var. Osmanlı padişahlarının kılıçlarını ve hançerlerini yaptım. Hepsine çok özendim. Bu işi çok seviyorum. Kafamı dinlendiriyorum bunlarla. Çok güzel kılıçlar yaptım. Birkaç tane satabildim. Satabilirsem daha çok üretmek istiyorum. İşçiliği kaliteli, çeliği kaliteli. Şu ana kadar Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcından Hazreti Ali'nin zülfikârına kadar değişik kılıç ve hançerler yaptım. İşçilikleri kaliteli. Sadece eksik olan altın kaplaması. Onu yapamayız. Bu konuda iddialıyım. İyi bir işçilik yaptım. Kılıçlarıma güveniyorum” dedi.  

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