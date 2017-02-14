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AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor | Aydın haberleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor.

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor | Aydın haberleri

14 Şubat 2017 08:41

AÖF Aydın Bürosu önün de 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi kayıtlarını yenilemek için sıraya giren öğrencilerin işlemlerinin sürdüğünü belirten AÖF Aydın Büro Görevlisi Zehra Okumuş, Açıköğretim, Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacağını ifade etti.

İktisat ve İşletme Fakülteleri 2016-2017 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri kayıt yenileme, ders ekle-sil işlemi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceğini belirten Okumuş, Mazeretli kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri de 24 Şubat mesai bitiminde sona ereceğini belirtti.

Bahar döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere ders atamaları ders kodu sırasında 30 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde Fakülte tarafından yapılacağı, öğrenciler tekrar ettiği dersler hariç, fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebileceği belirtildi.
Öğrenciler, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye Ziraat Bankasına “Harçları yatırıldı” dekontu ile beraber AÖF büro yetkililerinden sorumluluk alanları olan ders kitaplarını teslim aldıkları kaydedildi. 

Hüseyin Çetinkaya

Etiketler: aöf, aöf kayıt yenileme


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