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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı? (AÖF sonuçları)

AÖF sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ile ilgili merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları açıklandı mı? (AÖF sonuçları)

28 Kasım 2016 14:29

Yeni sınav sistemine göre artık 4 yanlış 1 doğruyu götüreceğinin açıklanması ardından öğrenciler, hem soru ve cevapları daha yakından takip etmeye başladı hem de "AÖF sonuçları ne zaman açıklanır" sorusunu daha sık sormaya başladı. Bu yeni düzenlemenin sınavların açıklanacağı tarihi ne kadar etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu sınavların 15 gün içerisinde açıklandığı göze çarpıyor. AÖF sonuçlarına dair resmi bir açıklama yok ancak öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sistemi aracılığıyla takip edebilirler. 

AÖF'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.
Uygulama hayata geçerse sınavda yanlış verilen cevaplardan 4 tanesi 1 doğru cevabı götürecek. Her yanlış cevap 0.25 doğru cevabı eksiltmiş olacak.,

SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 14 - 15 Ocak 2017
Bahar Dönemi Ara Sınavı 15 - 16 Nisan 2017
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27 - 28 Mayıs 2017
2016-2017 Öğretim Yılı Tek Ders Sınavı 15 Temmuz 2017

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SORU VE CEVAPLARINA ULAŞMA YÖNERGESİ

Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakülteleri 2001 yılından bu yana sınav soruları ve cevap anahtarları e-Kitap biçiminde yayınlanmaktadır. Öğrenciler TC kimlik numarasıyla oturum açarak (Açıköğretim Fakültesi oturum açma sayfası: için tıklayınız) "Fakülte" başlığından "Sınav Soruları" seçeneğine, "Bölüm" başlığından öğretim yılını, "Ders" başlığından istenen sınavı seçerek sınav sorularına erişebilirler.

Eğer Açıköğretim sistemiyle öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi öğrencisi iseniz, "T.C. Kimlik Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

Eğer fakültede bu sistemle öğrenim gören Batı Avrupa Programı öğrencisi iseniz, "Öğrenci Numaranız" ile e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi örgün program öğrencileri de portalda "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.

Yabancı uyruklu örgün program öğrencileri portalda "9..." ile başlayan "Öğrenci Numarası" ile oturum açabileceklerdir.

Eğer öğrencimiz değilseniz, yukarıdaki kutucuğa "konuk" yazarak e-Öğrenme Portalına oturum açabilirsiniz. Ancak bu durumda, çoğu hizmetimizden sınırlı olarak yararlanabilirsiniz.

Öğretim Üyeleri, kendilerine bildirilen kullanıcı adı ve şifreleri ile sistemde oturum açabilirler.

Internet Explorer'da güvenlik ve gizlilik ayarları varsayılan düzeyden daha yukarda olmamalıdır.

AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?

AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.
Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)
2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)
3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)
4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)

Etiketler: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonu


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