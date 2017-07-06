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AP, Türkiye raportörü Kati Piri’nin raporunu kabul etti

Avrupa Parlamentosu, AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin durdurulmasını öneren raporu 477 oyla kabul etti.

AP, Türkiye raportörü Kati Pirinin raporunu kabul etti

06 Temmuz 2017 14:41

Darbe girişiminden bir yıl sonra AP bu hafta üyeleri ile Türkiye ile müzakereleri hakkında son kararını verdi. Türkiye Raportörü Kati Piri’nin hazırladığı rapor, Türk anayasasında ulusal dengede kabul edilemeyecek değişimlere karar verirse müzakerelerin sonlandırılacağını savunuyor. AB'nin en hassas noktası olduğu dile getirilen “idam yasasının” geri getirilmesi ihtimali vekiller tarafından eleştirildi. Türkiye'de insan hakları ihlali olduğunu sürekli göz önüne getiren AP, bugün Kati Piri tarafından hazırlanan ve Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını öngören rapor 477 oyu ile kabul etti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu, ancak yeni anayasanın AB'nin demokratik standartlarına aykırı bir şekilde uygulanması halinde mevcut Türk hükümetiyle üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Piri, Türkiye'ye verilen mali desteklerin devlet adına değil de Türk sivil toplum kuruluşlarına verilmesini önerdi. Devletin kararına karşı çıkan bir çoğunluğun sesinin duyulmadığını söyleyen Piri Türkiye'ye verilen desteğin Erdoğan'ın radikal kararlarını desteklediğini belirterek, “Bu şekilde sivil toplum kurumlarına dağıtılacak olan meblağın diğerlerinin de sesinin duyulmasını sağlayacak” dedi.

Piri, “Avrupa değerlerine inanan milyonlarca insanlara ve referandum sırasında konuşmaya cesaret edemeyen insanların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. AB, Ankara'nın tutarlı ve ciddi temel hak ihlalleri konusunda sessiz kalamaz. Buna karşılık, Avrupa Komisyonu ve AB liderlerinin mevcut stratejisi olayların gelişmesi için Türkiye'nin sessizce beklemektedir. Avrupa Birliği, kendi temel haklarına saygı duydu ve raporu kabul etti. Şimdi önemli olan Türkiye'nin atacağı adımları beklemek” 

Büşra Altınkaya

Etiketler: AP, Türkiye raportörü Kati Piri


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