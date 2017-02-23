Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Referandumda sandıktan 'evet' oyu çıkarsa o zaman AB bu durumu Kopenhag Kriterleri açısından, yani bu yeni yönetim tarzının Kopenhag Kriterleri açısından uygunluğunu değerlendirecektir" dedi.

