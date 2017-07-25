Apartman boşluğundaki yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Eşrefhoca Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın boşluğundaki elektrik kablolarında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı.

Apartman boşluğundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Apartmana yoğun duman olması nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında Zeynep isimli bir kız çocuğu yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiyeciler tarafından aşağı indirilen minik Zeynep babasına sarılarak gözyaşı döktü. Minik kız daha sonra sağlık görevlileri tarafından annesiyle birlikte olay yerinde bekleyen ambulansa götürülerek sakinleştirildi.

Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.