Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Apartmandaki elektrik panosu yangınında 5 kişi hastanelik oldu

Apartmandaki elektrik panosu yangınında 5 kişi hastanelik oldu

Samsun'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Apartmandaki elektrik panosu yangınında 5 kişi hastanelik oldu

30 Kasım 2016 23:59

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan 5 katlı Gülşen Kahyaoğlu Apartmanı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemininde bulunan elektrik panosundan yangın çıktı. Olay yerine ambulans. polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar apartmanı sarınca 2'si çocuk 5 kişi dumandan zehirlenerek hastanelik oldular. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: elektrik panosu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Paykasa
        Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
        ingilizceturkce.gen.tr
        turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
        51 Dilde Cümle Çeviri,
        İngilizce Türkçe Çeviri
        İngilizce, Blog
        Paykasa Satışı
        Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
        Telefon destek hattı:
        0533 145 96 92
        Gümüş
        Altın Kolye, Gümüş Kolye
        Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

        Elektronik Sigara Modelleri
        İndirimli Elektronik Sigara
        www.elektroniksigara.ist
        Gizli Kamera
        Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

        Moda, burç ve kadına dair
        tüm güzellikler için
        kadin.com
        Gatete Tirajları
        Günlük ve gerçek
        Gazete Tirajlarına
        ulaşmanın yolu!
        www.gazetetirajlari.com
        Domain Sorgulama
        Domain, Domain sorgulama,
        Hosting, Marka tescil, Whois,
        Web sitesi, Gazete oku

        Mavi Kadın
        Sağlık, güzellik, diyet...
        Kadına özel, kadın sitesi
        www.mavikadin.com


        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç