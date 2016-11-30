Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan 5 katlı Gülşen Kahyaoğlu Apartmanı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemininde bulunan elektrik panosundan yangın çıktı. Olay yerine ambulans. polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar apartmanı sarınca 2'si çocuk 5 kişi dumandan zehirlenerek hastanelik oldular. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan 2'si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay

