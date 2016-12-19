Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Teknoloji
  •  » Apple iPhone 8, plastik, kavisli ve OLED ekranlı olacak

Apple iPhone 8, plastik, kavisli ve OLED ekranlı olacak

Apple, gelecek yılın yeni iPhone’unda, mevcut alüminyum ve cam tasarımından radikal bir kararla vazgeçmesi bekleniyor.

Apple iPhone 8, plastik, kavisli ve OLED ekranlı olacak

19 Aralık 2016 12:37

The Kore Herald’ın raporuna göre: Önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacağını belirtti. Bu rapor, Apple’ın 2017’de üç yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus’ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s?).

Cihazın plastik OLED panele sahip olması, telefon kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. iPhone 8’de plastik kısmın daha sonra bir cam katmanla kaplı olup olmadığı belli değil. Apple, tüm iPhone’larda Corning’in “Gorilla Glass” ını kullanıyordu.

Bu radikal değişikliğin nasıl karşılanacağı bilinmiyor

Hali hazırdaki iPhone’da ve Apple Watch’da eğri cam da kullanılıyor, bu nedenle Apple’ın neden 2017 modelli bir plastik OLED ekranını tercih edeceği belli değil. The Korea Herald, bileşenin Samsung Display tarafından üretildiğini belirtti.

The Korea Herald; ”Samsung Display’den camın değil, plastik OLED sipariş edildiği için yeni iPhone’un OLED versiyonu, tümüyle kavisli olacak. Samsung, Apple’a 100 milyon adet kadar eğimli OLED ekran tedarik edebiliyor” dedi.

Önceki raporlara göre, iPhone 8 ekranının, OLED panel şasinin kenarlarına sarılmasıyla tamamen camlı olacağını öne sürüyordu. Ayrıntılar bulanık ama Touch ID Home Düğmesinin de yeni iPhone’da ekrana entegre edilmesi bekleniyor.

Korea Herald’ın daha önceki haberine göre, Apple iPhone 8’in şarj cihazının kutusundan çıkmayacağı, ayrıca satın alınabileceğini söyledi. iPhone 8’in kablosuz şarj cihazını kullanacağını belirtti. Korea Herald, Apple kullanıcının yalnızca home tuşuna dokununca değil, cihazın herhangi bir yerine dokunması durumunda yanıt vermesini sağlayan yeni “algılama teknolojisi” de düşündüğünü belirtiyor.

Haberin devamı için tıklayınız>>>

teknoformat.com

Etiketler: apple, iPhone 8, OLED, The Kore Herald


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç