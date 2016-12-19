The Kore Herald’ın raporuna göre: Önümüzdeki yıl çıkacak iPhone 8 olarak adlandırılan telefonunun yeni ekranının her yeri kavisli, ve plastik bir OLED paneli olacağını belirtti. Bu rapor, Apple’ın 2017’de üç yeni telefon sunma fikrini teyit ediyor. Birincisi OLED ekranlı amiral gemisi, ikincisi mevcut olan iPhone 7, üçüncü olarak, iPhone 7 Plus’ı andıran daha az radikal bir model (iPhone 7s?).

Cihazın plastik OLED panele sahip olması, telefon kullanıcıları tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor. iPhone 8’de plastik kısmın daha sonra bir cam katmanla kaplı olup olmadığı belli değil. Apple, tüm iPhone’larda Corning’in “Gorilla Glass” ını kullanıyordu.

Bu radikal değişikliğin nasıl karşılanacağı bilinmiyor

Hali hazırdaki iPhone’da ve Apple Watch’da eğri cam da kullanılıyor, bu nedenle Apple’ın neden 2017 modelli bir plastik OLED ekranını tercih edeceği belli değil. The Korea Herald, bileşenin Samsung Display tarafından üretildiğini belirtti.

The Korea Herald; ”Samsung Display’den camın değil, plastik OLED sipariş edildiği için yeni iPhone’un OLED versiyonu, tümüyle kavisli olacak. Samsung, Apple’a 100 milyon adet kadar eğimli OLED ekran tedarik edebiliyor” dedi.

Önceki raporlara göre, iPhone 8 ekranının, OLED panel şasinin kenarlarına sarılmasıyla tamamen camlı olacağını öne sürüyordu. Ayrıntılar bulanık ama Touch ID Home Düğmesinin de yeni iPhone’da ekrana entegre edilmesi bekleniyor.

Korea Herald’ın daha önceki haberine göre, Apple iPhone 8’in şarj cihazının kutusundan çıkmayacağı, ayrıca satın alınabileceğini söyledi. iPhone 8’in kablosuz şarj cihazını kullanacağını belirtti. Korea Herald, Apple kullanıcının yalnızca home tuşuna dokununca değil, cihazın herhangi bir yerine dokunması durumunda yanıt vermesini sağlayan yeni “algılama teknolojisi” de düşündüğünü belirtiyor.

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