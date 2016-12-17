Küçük ve şıklar, ancak kablosunun olmaması çok güzel bir yenilik olsada beni korkutuyor. Birkaç hafta içinde ikisini birden değilse de birisini kaybetme garantisi veriyorum. Sizde benim gibi aynı derecede unutkan iseniz veya toplu taşıma araçlarında sıkışarak yolculuk yapıyorsanız, Apple’ın 69$’lık tek bir AirPod’u değiştireceğini bilmekten mutluluk duyacaksınız

Normalde yeni bir çift AirPod aldığınızda fiyatı 159 dolar. Apple’ın bu yeni teklifi makul bir ücret gibi görünüyor.

Apple’ın açıklamasına göre, bir AirPod kulak deliğinden çıktığı anda müzik duracaktır. Bu fonksiyon iki amaca hizmet ediyor: birisi sizinle konuşmaya başlayınca duraklamaya basmak zorunda kalmazsınız ikincisi, bir AirPod kulağınızın dışına düştüğünde sizi uyarır. Kalabalık bir toplu taşıma aracında iseniz, bu bildirimi hemen almak sizin için hayati önem taşıyabilir.

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