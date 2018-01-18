Apple'dan önemli karar!

Dünya devi teknoloji şirketi Apple, internet sitesinden yaptığı duyuruda ABD'de yeni bir kampüs açacağını ve 20 bin kişiye istihdam oluşturacağını açıkladı. Gelecek beş yıl içinde ABD'de 30 milyar dolar sermaye artırımı da yapacağını bildiren şirket, 50 eyalette hali hazırda 84 bin kişinin çalıştığını, açılacak yeni kampüsün nerede olacağını bu yıl duyuracağı bildirildi.

Açılacak kampüste genel olarak müşteriler için teknik hizmet verileceği bilgisini de paylaşan şirket, aynı zamanda denizaşırı ülkelerden edindiği gelirden ABD'de 38 milyar dolar vergi ödeyeceğini açıkladı.

Ayrıca şirket attığı bu adımlarla ABD ekonomisine önümüzdeki beş yıl boyunca 350 milyar dolar katkıda bulunacağının altını çizdi. Apple'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, konu ile ilgili twitter hesabından, "Amerikalı çalışanlar ve ABD için büyük kazanç" tweetini attı.