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Ara Güler’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği, "Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor " dedi.

Ara Gülerden Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü

13 Ocak 2018 17:00

Üsküdar Belediyesi, 89 yaşındaki fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ‘Ara Güler’e Vefa Gecesi’ isimli program düzenledi. Düzenlenen geceye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Ara Güler’in yanı sıra çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaşlar katıldı.Ara Güler’e Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkin görüşleri sorulması üzerine ünlü foto muhabiri Ara Güler, " Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı’dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan’da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika’nın nesi var?" dedi.

 

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