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Arabistan’da idamı bekleyen Türk'ün ailesi perişan

Hatay’dan 12 yıl önce çalışmaya gittiği Suudi Arabistan’da 7 yıldır hapishanede olan ve hakkında idam cezası verildiği iddia edilen Yıldıray Töremiş'in kız kardeşi Perihan Töremiş, ağabeyinin kurtarılmasını istedi.

Arabistanda idamı bekleyen Türkün ailesi perişan

21 Kasım 2016 19:15
Arabistan’da idamı bekleyen Türk'ün ailesi perişan - Tıkla İzle

Hatay Arsuz Karaağaç Mahallesi’nde oturan 44 yaşındaki Yıldıray Töremiş, 12 yıl önce çalışmak için Suudi Arabistan’ın Riyad kentine gitti. Bir restoranda döner ustası olarak çalışan Töremiş, 7 yıl önce polis tarafından bir eve yapılan baskında yakalanarak tutuklandı. Hakkında idam cezası verildiği iddia edilen Yıldıray Töremiş'in Hatay'daki ailesi, onun kurtarılması için yardım bekliyor.

Yıldıray Töremiş'in kız kardeşi Perihan Töremiş, “En son 7 yıl önce buraya gelecekti. Arkadaşlarının da memlekete gönderecekleri valizleri olduğunu, onları almak için gittiği ev ya da binada uyuşturucu baskını yapan polisler tarafından yakalanarak tutuklandı. Ağabeyimin olayla ilgili hiçbir günahı ve suçu yoktur. Bizler yıllardır acı içindeyiz. Burada bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama anlatacak kimsemiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı ile de görüştük. Ama bir netice alamadık. En son öğrendiğimiz idam cezası verilmiş. Hatay Valiliğine dilekçe verdik. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza devlet büyüklerimize sesleniyorum ne olur ağabeyimi kurtarın. Bu idamı durdurun. Ekmek davası için gitti benim ağabeyim. O suçsuz” dedi.
Perihan Töremiş, Suudi Arabistan’da ağabeyinin ölümle kalım arasında olduğunu belirterek, bu kadar ağır bir cezayı ağabeyinin hak etmediğini söyledi. Töremiş, yaşlı anne-babasının olaydan haberi olmadığını, kaldıramayacakları için hiç haber vermediklerini de belirtti.  

Mustafa Mert

Etiketler: Arabistan, idam


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