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Aracın içerisine sızan gazdan zehirlenen genç öldü

Gaziantep’te bir genç, kontağını açtığı aracın içerisinde beklerken sızan LPG gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan genç, hayatını kaybetti.


14 Aralık 2016 11:31

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi 25 Nolu Sokak”ta yaşayan Muhammet Mustafa Doğan (16), babasına ait aracın kontağını çalıştırarak aracın içerisinde oturdu. İçeride aracın ısınmasını bekleyen Doğan, sızan LPG gazından zehirlendi. İşe gitmek için aracına gelen baba ve yakınları yoğun gaz kokusu üzerine Muhammet Mustafa’yı alarak, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine getirdi. Genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin her sabah babası Mustafa’nın aracını çalıştırdığı ve son olayda ise aracın gaz sızdırması nedeniyle zehirlendiği belirlendi. Hastaneye gelen gencin annesi Firdevs ve yakınları gözyaşlarını tutamayarak, feryat etti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Bulut - Serhat Demir

 


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