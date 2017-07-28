Aracın önünü kesip 85 bin lira gasp eden 5 kişi gece kulübünde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 6 kişi İznik’te bir otomobilin önünü kesip araç sürücüsünden 85 bin TL gaspettiler. Daha sonra kaçan 6 zanlıdan 5’i Orhangazi Jandarma ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalandılar.

Olay gece yarısı İznik’in Derbent mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre özel bir şirkette çalışan Uygur Türkü uyruklu Ağlaıtı Tahatı (29) şirkete ait 85 bin TL’lik döviz bozdurarak aracı ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken iddiaya göre Derbent kavşağında 6 kişi tarafından yolu kesildi. Araçtaki Ağlaıtı Tahatı’yı gaspeden ve araçtaki 85 bin TL’yi alan 6 kişi otomobilin de anahtarını atarak olay yerinden kaçtılar. Olay sonrasında jandarmaya bilgi verilmesinin ardından harekete geçen ekipler gaspı gerçekleştirdiği ileri sürülen 6 kişinin peşine düştü. Orhangazi Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gece kulübünde Fatih A.E., Beyto A., Güngör A., Turgut Y., ve Serdar Y.’yi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma Komutanlığına getirilen 5 zanlı dün İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Firar eden zanlılardan Bayram B. ise bugün ele geçirildi. Gasp iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 6 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından İznik adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların yargılanması sürüyor.

Halil Ataş