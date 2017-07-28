Diğer
Kategoriler

Aracın önünü kesip 85 bin lira gasp eden 5 kişi gece kulübünde yakalandı

Bursa'da bir aracın önünü keserek 85 bin TL gasp eden 6 kişi yakalandı.

Aracın önünü kesip 85 bin lira gasp eden 5 kişi gece kulübünde yakalandı

28 Temmuz 2017 07:32

Edinilen bilgiye göre, 6 kişi İznik’te bir otomobilin önünü kesip araç sürücüsünden 85 bin TL gaspettiler. Daha sonra kaçan 6 zanlıdan 5’i Orhangazi Jandarma ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalandılar.

Olay gece yarısı İznik’in Derbent mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre özel bir şirkette çalışan Uygur Türkü uyruklu Ağlaıtı Tahatı (29) şirkete ait 85 bin TL’lik döviz bozdurarak aracı ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken iddiaya göre Derbent kavşağında 6 kişi tarafından yolu kesildi. Araçtaki Ağlaıtı Tahatı’yı gaspeden ve araçtaki 85 bin TL’yi alan 6 kişi otomobilin de anahtarını atarak olay yerinden kaçtılar. Olay sonrasında jandarmaya bilgi verilmesinin ardından harekete geçen ekipler gaspı gerçekleştirdiği ileri sürülen 6 kişinin peşine düştü. Orhangazi Jandarma komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gece kulübünde Fatih A.E., Beyto A., Güngör A., Turgut Y., ve Serdar Y.’yi gözaltına aldı. Orhangazi Jandarma Komutanlığına getirilen 5 zanlı dün İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Firar eden zanlılardan Bayram B. ise bugün ele geçirildi. Gasp iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 6 zanlı jandarmadaki ifadelerinin ardından İznik adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlıların yargılanması sürüyor. 

Halil Ataş

Etiketler: bursa, gasp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!