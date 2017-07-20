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Aracıyla takla atan sürücü, olay yerinden kaçtı

Adana’da, aracıyla takla atan sürücü, olay yerini terk etti. Polis sürücüyü arıyor.

Aracıyla takla atan sürücü, olay yerinden kaçtı

20 Temmuz 2017 07:40

Kaza, Çukurova İlçesi Seyhan Barajı Batı Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücü, hafif ticari aracıyla suratlı bir şekilde gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyet kaybolan araç takla açarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar olay polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde, araç sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlattı. 

Süleyman Cenk İdaye


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