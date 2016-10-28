Emlak ilan projesi olarak yayına başlayan “binbiryol.com” projesine vasıta ve iş ilanları kategorilerinde de faaliyet göstermeye başladı. Kısa bir süre içerisinde onbinlerce kullanıcı ve yüzbinlerce ziyaretçiye ulaştı. Emlak sektöründe pilot bölge olarak seçtiği Beylikdüzü ve Esenyurt’ta başarılı olan projenin önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yoğun bir şekilde kullanılacağı ve hızlı bir şekilde yayılacağı düşünülüyor.

Emlak, otomobil ve iş ilanlarının bulunduğu binbiryol.com Türkiye genelinde hizmet vermeyi hedefliyor. Binbiryol.com projesi Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden ziyaret edilmektedir. Kısa sürede bu kadar hızlı bir ilerleyişinin altında yatan sebeplerden birinin yeni bir ilan sitesi alternatifi arayışının olmasıdır. İstanbulun tamamında adım adım dolaşan binbiryol saha ekibi ve müşteri temsilcileri emlak sektörünün lider ilan sitesi olacak gibi görünüyor.Birebir yapılan görüşmeler sonucunda emlakçılardan olumlu tepkiler alarak sektördeki tekelleşmenin önüne geçmeyi hedefleyen binbiryol.com daha şimdiden Beylikdüzü satılık daire Esenyurt satılık daire kelimeleriyle arama yapan kullanıcıları kendi sitelerine çekmeyi başarmış görünüyor.

Binbiryol.com projesinin sloganı olarak Yeni bir ev, Yeni bir araba Yeni bir işe Giden Yol olarak seçildiği söyleniyor.

www.binbiryol.com

info@binbiryol.com

Tel: 0850 888 10 01

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