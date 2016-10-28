Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Aradığını Bulmanın Binbiryol’u Yayında!

Aradığını Bulmanın Binbiryol’u Yayında!

Binbiryol, Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti'nin projesi olan binbiryol.com ilan sitesi çalışmalarına başladı. İçerisinde emlak, vasıta ve iş ilanları bulunan sitenin daha sonraki dönemlerde alışveriş ile ilgili tüm kategorilerde de hizmet vereceği söyleniyor.

Aradığını Bulmanın Binbiryolu Yayında!

28 Ekim 2016 17:01

Emlak ilan projesi olarak yayına başlayan “binbiryol.com”  projesine vasıta ve iş ilanları kategorilerinde de faaliyet göstermeye başladı. Kısa bir süre içerisinde onbinlerce kullanıcı ve yüzbinlerce ziyaretçiye ulaştı. Emlak sektöründe pilot bölge olarak seçtiği Beylikdüzü ve Esenyurt’ta başarılı olan projenin önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de yoğun bir şekilde kullanılacağı ve hızlı bir şekilde yayılacağı düşünülüyor.  

Emlakotomobil ve  ilanlarının bulunduğu binbiryol.com Türkiye genelinde hizmet vermeyi hedefliyor. Binbiryol.com projesi Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden ziyaret edilmektedir. Kısa sürede bu kadar hızlı bir ilerleyişinin altında yatan sebeplerden birinin yeni bir ilan sitesi alternatifi arayışının olmasıdır. İstanbulun tamamında adım adım dolaşan binbiryol saha ekibi ve müşteri temsilcileri emlak sektörünün lider ilan sitesi olacak gibi görünüyor.Birebir yapılan görüşmeler sonucunda emlakçılardan olumlu tepkiler alarak sektördeki tekelleşmenin önüne  geçmeyi hedefleyen binbiryol.com daha şimdiden Beylikdüzü satılık daire Esenyurt satılık daire kelimeleriyle arama yapan kullanıcıları kendi sitelerine çekmeyi başarmış görünüyor.

Binbiryol.com projesinin sloganı olarak Yeni bir ev, Yeni bir araba Yeni bir işe Giden Yol olarak seçildiği söyleniyor.

www.binbiryol.com

info@binbiryol.com

Tel: 0850 888 10 01

 

İlandır.

Etiketler: Binbiryol, emlak, İş İlanları, otomobil, Vasıta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!