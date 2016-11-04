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Arap iş adamları Timsah Arena’yı inceledi

Suudi Arabistan ve Katarlı 22 kişilik heyet, Bursaspor’un yeni stadyumu Timsah Arena’da yeşil-beyazlı idareciler ile bir araya geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Stadımızı göstereceğiz. İsim hakkıyla ilgili konuşacağız. Olması önemli değil ama önemli olan stadımızı Arap ülkelerinde tanıtabilmek" dedi.

Arap iş adamları Timsah Arenayı inceledi

04 Kasım 2016 20:35
Arap iş adamları Timsah Arena’yı inceledi - Tıkla İzle

Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı itibariyle maçlarını oynamaya başladığı yeni stadyumu Timsah Arena’nın isim hakkının satılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş adamlarından oluşan 22 kişilik heyet, Bursa’ya gelerek stadyumda incelemelerde bulundu. Bursaspor Başkanı Ali Ay, İkinci Başkan Ali Ademoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Ali Ay, "Güzel dostluklar kurduk, bizim için başlangıç oldu. Biz her şeyden önce Bursaspor’un kalkınması için çalışıyoruz. Bursaspor’u dünya markası yapmak için uğraş veriyoruz. Bursaspor’un ürünlerini satmak için uğraşıyoruz. Stadımızı göstereceğiz. İsim hakkıyla ilgili konuşacağız. Olur, olmaz o önemli değil ama önemli olan stadımızı Arap ülkelerinde tanıtabilmek" dedi.

HÜSEYİN KIRK: "BURSA’YA BURSASPOR’UN DESTEĞİ BÜYÜK OLACAK"

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk ise, "Bursa’ya Bursaspor’un desteği büyük olacak. İlk ayağını biz Bursaspor - Al-Ittihad takımı ile yaptık ve çok büyük ses getirdi. Pazar günü Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde öğleden sonra bir yemeğimiz olacak. Fatih Hocamızla da bir görüşme yapmıştık. Orta Doğu’ya da çok iyi baktığını ve bize destek olduğunu söyledi. Haziran 2017’de Katar ve Türk Milli Takımı’nın hazırlık maçı için çalışmalarımız var" diye konuştu.

ALLAWAMA: "BÜYÜK FUTBOL TAKIMLARINI BURAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Dubai’deki bir spor organizasyonu şirketinin müdürü Ratep Allawama da, "Orta doğudaki takımlarla ve Bursaspor ile birlikte çok önemli organizasyonlar yapmak istiyoruz. Büyük futbol takımlarını buraya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte Bursaspor ile entegre oluruz ve turizme yararımız olur" dedi.

Etiketler: Timsah Arena


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