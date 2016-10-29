Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Araplar Karadeniz’de yeni yerler arayışında

Araplar Karadeniz’de yeni yerler arayışında

Arap Turizm acenteleri Karadeniz’i sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla yaklaşık 2 milyon takipçisine tanıttı.

Araplar Karadenizde yeni yerler arayışında

29 Ekim 2016 12:18
Araplar Karadeniz’de yeni yerler arayışında - Tıkla İzle

Giresun Valiliği himayesinde Giresun Turizm Altyapın Hizmet Birliği öncülüğünde Giresun’a getirilen Arap ülkelerinin önde turizm acenteleri sahipler ve üst düzey yöneticileri Giresun’u sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine tanıtarak tur satmaya başladı. Yaklaşık 20 acentenin katıldığı Ada gezintisi ve Giresun’un doğal güzelliklerinin tanıtıldığı turda hedef Giresun’a gelen Arap Turistlerin sayısını arttırmak. Kafilenin öncülüğü yapan TS Grup Genel Koordinatörü ve Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği Başkanı Ziya Koç, Arap turistlerin dikkatlerini bölgeye çekmek için çalıştıklarını söyledi. Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği olarak çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini belirten Koç, “ Organize etmiş olduğumuz Doğu Karadeniz info programıyla berber Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden 20 tane seyahat acentesi sahibi ve üst düzey yöneticileriyle bulunduğu bir kafileyi, 5 günlüğüne bölmezime getirdik. Merkez Trabzon odalı ama yeni destinasyonlarla beraber Giresun, Ordu info grubumuza dahil edildi. Giresun’un Adası, yeşili, yaylaları ve şelaleleri Arap misafirlere tanıtılmalı ki, Arap misafirlerinin tercihleri arasında büyük rol oynasın. Doğu Karadeniz’i bütünüyle haftalık, 10 günlük ve 15 günlük programlar yaparak Arap misafirlere sunmak. Bu amaçla da Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği olarak çalışmalarımızı Ortadoğu turizm mi için sürdüreceğiz” dedi.

Amaçlarının Arap ülkelerinde Karadeniz deyince bir tek Uzungöl, Ayder ve Trabzon’un gelmesi değil tümünün gelmesi olduğunu ifade eden Arap Turizmci Amir Al Onaizi, yaklaşık 20 acenteyle sosyal medya üzerinden 2 milyonu bulan takipçilerini bugün Giresun'u ve Adasını tanıttıklarını söyledi. Şuana kadar yapmış oldukları programların ve gezmiş oldukları yerlerin Arap turistlerin geçekten seve bileceği yerler olduğunu vurgulayan Onaizi, “ Tabi ki Arap ülkelerinde ki ilk lokasyon şuan Karadeniz ama Arabistan.’da şöyle bir kültür var Karadeniz dediğiniz zaman Uzungöl, Ayder yâda Trabzon çıkıyor. Kime sorarsanız sorun Arabistan’da belki adını bilmediğimiz şehirler var ama Uzungöl dediğimiz zaman herkes biliyor. Amacımız Karadeniz’i tamamen tanıtmak. Bizler buraya gelince buraları sosyal medya üzerinden tanıtarak hemen satışlara başladık. En yakın zamanda bir toplantı düzenleyip ülkeyi gitmeyi beklemeden satışlara başlatacağız. Bizler her yerden yayın yapıyoruz sosyal medya da ise ciddi bir takipçimiz var. 20 acente şuan burada ve her birinin 100 bin tane takipçisi var ve burada yapmış olduğumuz tanıtımlar ciddi bir boyuta geldi” ifadelerini kullandı.

Her ne olursa olsun Türkiyeyi Ortadoğu pazarı olarak yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Arap Turizmci Yousef Albader sözlerine şöyle devam etti;  “Daha önceden Türkiye’ye çok geldik ama şimdi daha Türkiye’ye gelmeyen Araplar var ve bunlar Türkiye’yi duyduğu gibi değil de görerek tanımaları gerek. Ortadoğu pazarı olarak Türkiye’ye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye’de zor günler geçirdi ve atlattı özellikle temmuz ayında yaşanan olaylara rağmen biz Türkiye’den vazgeçmedik. Neden vazgeçmedik? Aynı kültürü yaşıyoruz, Türkiyeyi seviyoruz o yüzden biz hiç Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz.”

RESUL YANBUL

Etiketler: arap turist, Giresun Valiliği, Ziya Koç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!