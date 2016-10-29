Giresun Valiliği himayesinde Giresun Turizm Altyapın Hizmet Birliği öncülüğünde Giresun’a getirilen Arap ülkelerinin önde turizm acenteleri sahipler ve üst düzey yöneticileri Giresun’u sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine tanıtarak tur satmaya başladı. Yaklaşık 20 acentenin katıldığı Ada gezintisi ve Giresun’un doğal güzelliklerinin tanıtıldığı turda hedef Giresun’a gelen Arap Turistlerin sayısını arttırmak. Kafilenin öncülüğü yapan TS Grup Genel Koordinatörü ve Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği Başkanı Ziya Koç, Arap turistlerin dikkatlerini bölgeye çekmek için çalıştıklarını söyledi. Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği olarak çalışmalarını hızla devam ettirdiklerini belirten Koç, “ Organize etmiş olduğumuz Doğu Karadeniz info programıyla berber Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden 20 tane seyahat acentesi sahibi ve üst düzey yöneticileriyle bulunduğu bir kafileyi, 5 günlüğüne bölmezime getirdik. Merkez Trabzon odalı ama yeni destinasyonlarla beraber Giresun, Ordu info grubumuza dahil edildi. Giresun’un Adası, yeşili, yaylaları ve şelaleleri Arap misafirlere tanıtılmalı ki, Arap misafirlerinin tercihleri arasında büyük rol oynasın. Doğu Karadeniz’i bütünüyle haftalık, 10 günlük ve 15 günlük programlar yaparak Arap misafirlere sunmak. Bu amaçla da Ortadoğu Turizm Seyahat Acenteleri Derneği olarak çalışmalarımızı Ortadoğu turizm mi için sürdüreceğiz” dedi.

Amaçlarının Arap ülkelerinde Karadeniz deyince bir tek Uzungöl, Ayder ve Trabzon’un gelmesi değil tümünün gelmesi olduğunu ifade eden Arap Turizmci Amir Al Onaizi, yaklaşık 20 acenteyle sosyal medya üzerinden 2 milyonu bulan takipçilerini bugün Giresun'u ve Adasını tanıttıklarını söyledi. Şuana kadar yapmış oldukları programların ve gezmiş oldukları yerlerin Arap turistlerin geçekten seve bileceği yerler olduğunu vurgulayan Onaizi, “ Tabi ki Arap ülkelerinde ki ilk lokasyon şuan Karadeniz ama Arabistan.’da şöyle bir kültür var Karadeniz dediğiniz zaman Uzungöl, Ayder yâda Trabzon çıkıyor. Kime sorarsanız sorun Arabistan’da belki adını bilmediğimiz şehirler var ama Uzungöl dediğimiz zaman herkes biliyor. Amacımız Karadeniz’i tamamen tanıtmak. Bizler buraya gelince buraları sosyal medya üzerinden tanıtarak hemen satışlara başladık. En yakın zamanda bir toplantı düzenleyip ülkeyi gitmeyi beklemeden satışlara başlatacağız. Bizler her yerden yayın yapıyoruz sosyal medya da ise ciddi bir takipçimiz var. 20 acente şuan burada ve her birinin 100 bin tane takipçisi var ve burada yapmış olduğumuz tanıtımlar ciddi bir boyuta geldi” ifadelerini kullandı.

Her ne olursa olsun Türkiyeyi Ortadoğu pazarı olarak yalnız bırakmayacaklarını kaydeden Arap Turizmci Yousef Albader sözlerine şöyle devam etti; “Daha önceden Türkiye’ye çok geldik ama şimdi daha Türkiye’ye gelmeyen Araplar var ve bunlar Türkiye’yi duyduğu gibi değil de görerek tanımaları gerek. Ortadoğu pazarı olarak Türkiye’ye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Türkiye’de zor günler geçirdi ve atlattı özellikle temmuz ayında yaşanan olaylara rağmen biz Türkiye’den vazgeçmedik. Neden vazgeçmedik? Aynı kültürü yaşıyoruz, Türkiyeyi seviyoruz o yüzden biz hiç Türkiye’den vazgeçmeyeceğiz.”

RESUL YANBUL