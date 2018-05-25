Diğer
Kategoriler

Aras Kargo ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildi

Aras Kargo, jürinin tüketiciler olduğu A.L.F.A. Awards’da sektöründe ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ ödülünün sahibi oldu.

Aras Kargo Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka seçildi

25 Mayıs 2018 12:42

Dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden Aras Kargo, müşteri memnuniyeti alanında aldığı ödüllere bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket; Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen A.L.F.A. Awards’da kargo sektöründe ‘Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka’ seçildi. Aras Kargo, ödülünü 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen törende aldı. 

Akademetre tarafından gerçekleştirilen, jürinin tüketiciler olduğu araştırmaya, Türkiye genelinde 12 ilde rastlantısal olarak belirlenen bin 200 kişi katıldı. Araştırmada müşterilerin arzu boyutu ile markayı deneyimle istekleri, iletişim boyutu ile markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği ve ilişki boyutu ile markanın tüketici nezdinde bilinirliği gibi müşteride markanın ilk izlenimini oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.

Değerlendirmenin sonucunda Aras Kargo satış öncesi ilişkileri ile oluşturduğu, güvenilirliği, bilinirliği ve faaliyet nitelikleri kapsamında tüketicilerin kargo sektöründe tercih ettikleri ilk marka olduğu belirtildi. Ayrıca çalışan memnuniyetine verdiği önem, kişiselleştirme uygulamaları ve CRM gibi kriterlerin değerlendirildiği kategorilerde de fark oluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen markaları arasından kargo sektöründe birincilik ödülüne layık görülen Aras Kargo’nun Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, "Aras Kargo, her gün ortalama 500 bin kapı çaldığı çok büyük bir operasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışan 14 bine yaklaşan çalışanıyla dev bir aile. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören her gün kapısını çaldığımız yüz binlerce müşterimize, sonra ödülde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti öneminin ilk sırada geldiği bir sektörde faaliyet göstermenin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu başarının ekibimize katacağı motivasyon ile daha iyisini yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.  

Etiketler: Aras Kargo

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç