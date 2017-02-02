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Aras Kargo'ya ticari kayyum atandı

Aras Kargo'ya yapılan başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandı.

Aras Kargoya ticari kayyum atandı

02 Şubat 2017 18:21

Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras’ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atandığı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada; Aras Kargo'nun 2013 yılında ortak olduğu Austrian Post’un yatırım planları dahil, gelecek vizyonu ile ilgili verdiği hiç bir sözü tutmaması, şirketin büyümesini engellemesi ve tüm bu planlı adımların sonucunda da şirketin yüzde 50 hissesini daha alma talebini iletmesi neticesinde ortaklık sona erme noktasına geldiği belirtilirken; "CEO Evrim Aras'ın yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde 6 aydır yönetim kurulunun faal olarak görev yapamaması ve bu durumun şirketin günlük faaliyetlerini, özellikle kritik önem taşıyan yatırım süreçlerini ve bir Türk markası olan Aras Kargo'nun vizyonunu olumsuz etkilemeye başlaması üzerine konuyu ticaret mahkemelerine taşımıştır. Tüm bunlara ilave olarak yabancı ortağın şirket içerisinde yürüttüğü planlı çalışmalarına yönelik de ek hukuki süreçleri başlatmıştır" denildi.

Evrim Aras’ın Avusturya'lı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, şirketin büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdiği ve bugünden itibaren İstanbul Anadolu 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından Aras Kargo'ya ticari kayyum olarak İleri Akıncı atandığı bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "İlk aşamada 3 ay süresince görev yapacak olan Akıncı'nın, Türk şirketinin yeniden güçlenerek yoluna devam edebilmesi için şirketin kritik kararları konusunda çözüm üretilmesine destek olacak ve en önemlisi şirketin menfaatlerini koruyacaktır. Özellikle şirketin günlük finansal süreçlerinin kasıtlı olarak engellenmesi ve birçok önemli yatırımın göz ardı edilmesi gibi kritik sorunlarda da çözüm sağlayacaktır. Şirketimizin; küçük ortağı Austrian Post tarafından, ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklar ve içinden geçtiğimiz kritik dönemler fırsat bilinerek ele geçirilmeye çalışılmasına ve ülkemizin ve sektörün önemli bir değeri olan Aras Kargo’ya zarar verilmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtir, geçmişe dönük her türlü konunun hukuki çerçevede inceleneceğini de kamuoyunun bilgisine sunarız".
 

Etiketler: Aras Kargo, kayyum


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