Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vakfı burs için başvuru şartlarını Kasım sonunda açıklayacak

Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde hayata geçirdiği konut projeleriyle öne çıkan Marmara Yapı, kurucusu ve ana destekçisi olduğu Aras Marmara Eğitim Vakfı (AREV) üzerinden her sene olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, üniversiteye bu yıl yerleşen veya eğitimine devam eden üniversite öğrencilerine verilecek burslar için başvuru şartlarının Kasım sonunda vakfın internet sitesinden açıklanacak.

AREV ile Beylikdüzü bölgesinde bugüne kadar binlerce kişinin hayatına değer kattıklarını söyleyen Marmara Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve AREV Mütevelli Heyeti Başkanı Vehbi Orakçı, yaptıkları çalışmaların bu yıl da bütün hızıyla devam edeceğini, bölgenin sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine, kültürel hayatının canlanmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Birçok sosyal sorumluluk projelerini aynı anda yürüteceğiz"

Aslen Erzurumlu olmasına rağmen kendisini 32 yıldan beri yaşadığı şehir olan Beylikdüzülü olarak tanımlayan Orakçı, "Vakfımızda iki yıldır üzerinde çalıştığımız Beylikdüzü’nün eğitim alanında cazibe merkezi haline gelme sürecini hızlandıracak çalışmalar yapıyoruz. Projelerimizin alt yapısı hazır ve bu projeleri Kasım ayından itibaren Beylikdüzü sakinlerinin beğenisine sunacağız" dedi. AREV'le özellikle gençlere ve kadınlara destek olmak istediklerini belirten Orakçı, Beylikdüzü’nde gençlerin ve kadınların yaşamını güzelleştirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Üniversiteye başlayanlara tavsiyeler

Orakçı, uzun bir maraton sonucu başarıya ulaşarak üniversiteye yerleşen gençleri tebrik ederek, "Üniversite eğitimi hayat boyunca temel taşınız olacak ve attığınız her adımda size referans teşkil edecek. İnanıyorum ki bilerek ve severek tercih ettiğiniz bölümünüzde iyi bir eğitim alarak başarı hikayesi yazacaksınız. Diğer yandan üniversite dönemi boyunca sadece ders ve not odaklı yaşamayıp birçok STK ve siyaset kurumlarında aktif sorumluluk almalısınız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, eğitimlerini tamamladıklarında memuriyet yerine özel sektöre yönelmesi önerisinde bulunan AREV Mütevelli Heyeti Başkanı, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu: "İnovasyon ve teknolojinin hâkim olduğu günümüzde her gün yeni bir alan ortaya çıkıyor ve bu da beraberinde yeni istihdam getiriyor. Tabi ki bu fırsatları yakalamak tamamen sizin elinizde. İkinci olarak girişimci olun ve inisiyatif alın. Yani idealleriniz ve hedefleriniz olsun ve bunları gerçekleştirmek için her türlü imkânı zorlayın. Edilgen değil; etken, üretken ve proaktif olun. Girişimci birey kendini tek alanda değil birçok alanda geliştirmektedir. Dolayısıyla kısa süreli yaşanan sıkıntılar girişimciye sağlam tecrübeler olarak uzun vadede doğru kararlar vermesine yardımcı olacaktır. İnandığınız doğrular için mücadele edin. Hayatınızda değerleriniz olursa ve bunlardan vazgeçmezseniz bu kararlılığınız da size her daim başarı getirecektir. Vizyoner ve iz bırakmış kişileri kendinize rol model yapın. Hayatlarını irdeleyip, yaşantılarından kendinize değerler katın. Böylece kendinizi kıyaslayacağınız ve eksikliklerinizi göreceğiniz örnekleriniz olsun Hayatlarını irdeleyip, yaşantılarından kendinize değerler katın. Böylece kendinizi kıyaslayacağınız ve eksikliklerinizi göreceğiniz örnekleriniz olsun" dedi ve üniversite yöneticilerine davetlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.".