Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Barcelona ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 4-0 kazanırken; milli futbolcu Arda Turan 3 gol ve 1 asist ile alkış topladı. Barcelona’nın gollerini 16. dakikada Messi, 50, 53 ve 67. dakikalarda Arda Turan’dan kaydetti. 74. dakikada oyundan çıkan milli futbolcuyu bütün stat alkışladı. Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’nde Burak Yılmaz ve Tuncay Şanlı’nın ardından hat-trick yapan 3. isim oldu.

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 15 yaparak C Grubunu lider tamamlayarak turladı. Mönchengladbach ise, 5 puanla 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.