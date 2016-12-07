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Arda Turan hat-trick yaptı, Barcelona turladı

Milli futbolcu Arda Turan, Şampiyonlar Ligi C Grubu Barcelona-Mönchengladbach maçında 3 gole imza atarak hat-trick yaptı. Mücadele Barcelona’nın 4-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, grubu lider tamamlayan Barcelona turladı.

Arda Turan hat-trick yaptı, Barcelona turladı

07 Aralık 2016 02:53

Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Barcelona ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Barcelona 4-0 kazanırken; milli futbolcu Arda Turan 3 gol ve 1 asist ile alkış topladı. Barcelona’nın gollerini 16. dakikada Messi, 50, 53 ve 67. dakikalarda Arda Turan’dan kaydetti. 74. dakikada oyundan çıkan milli futbolcuyu bütün stat alkışladı. Arda Turan, Şampiyonlar Ligi’nde Burak Yılmaz ve Tuncay Şanlı’nın ardından hat-trick yapan 3. isim oldu.

Bu galibiyetle Barcelona, puanını 15 yaparak C Grubunu lider tamamlayarak turladı. Mönchengladbach ise, 5 puanla 3. oldu ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.

Etiketler: barcelona, Burak Yılmaz, Milli futbolcu Arda Turan, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi


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