İspanya La Liga'nın 9. hafta mücadelesinde Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Arda Turan sakatlığı nedeni ile bu maçın kadrosunda yer almadı. Turan'ın sol kol dirsek bölgesinde bir problem olduğu ve bu nedenle kadroda yer almadığı açıklandı. Arda ile birlikte Rafinha, Gerard Pique ve Jordi Alba da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Barcelona'nın Valencia kadrosu ise şu şekilde:

"Ter Stegen, Masip, Rakitic, Sergio, Denis Suarez, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar Jr, Rafinha, Mascherano, Paco Alcacer, Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Umtiti, Mathieu, Alena."