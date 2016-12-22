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Arda Turan şov yaptı! 3 gol, 1 asist

İspanya Kral Kupası'nda İspanya 2. Lig B takımlarından Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Turan adeta şov yaptı.

Arda Turan şov yaptı! 3 gol, 1 asist

22 Aralık 2016 08:43

İspanya Kral Kupası'nda Hercules ile karşı karşıya gelen Barcelona'da  Arda Turan karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Milli yıldızımız, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla  7-0'lık galibiyette en büyük pay sahibi oldu.

Karşılaşmada perdeyi 37'de Lucas Digne açarken Ivan Rakitic penaltıdan Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda 50. dakikada Arda Turan'ın asistiyle Rafinha skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 55. dakikasında bu sefer sahneye Arda Turan çıktı ve farkı dörde çıkardı. 73. dakikada Alcacer skoru 5-0'a getirdi.

Milli gururumuz 86. ve 89. dakikalarda tekrar sahneye çıkarak attığı gollerle maçı 7-0'a getiren isim oldu ve karşılaşma bu skorla sona erdi. 

Mönchengladbach'a da atmıştı

Arda Turan, Barcelona'nın Mönchengladbach ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek haftanın oyuncusu seçilmişti.

Etiketler: Arda Turan, barcelona


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