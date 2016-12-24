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Arda Turan'a Çin'den rekor teklif

Barcelona'nın yıldızı milli futbolcumuz Arda Turan'a Çin Kulübü iddialara göre 3 yıllık rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Arda Turana Çinden rekor teklif

24 Aralık 2016 15:39

Transfer piyasasını alt üst eden Çin Ligi’nin son şampiyonu Guangzhou Evergrande’nin, milli yıldıza astronomik bir teklif yaptığı öğrenildi. Barça’da müthiş bir çıkış yaparak vitrine çıkan Arda’ya 3 sezonluğuna tam 50 milyon Euro önerildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Çin takımları yine transfer piyasasının altını üstüne getirmekte kararlı. Oscar gibi bir star ile açılışı yapan zengin kulüplerin kervanına şimdi de son şampiyon Guangzhou Evergrande eklendi. Çin ekibinin radarındaki isim ise Arda Turan. Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansıyla da ayakta alkışlanan Barça’nın yıldızı için gözden çıkarılan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL.

Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menaceri aracılığı ile Arda Turan’a iletileceği, olumlu yanıt gelmesi durumunda da İspanyol ekibinin kapısının çalınacağı gelen haberler arasında.

Etiketler: Arda Turan


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