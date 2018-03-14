Arda Turan’dan Mehmetçik’e destek

Türk Kızılayı ve Altınbaş Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Afrin kahramanı olan Mehmetçik’e kan bağışı kampanyasına Medipol Başakşehir’de top koşturan Arda Turan da katıldı. ‘Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin, Sen de Kan Ver Bu Şanlı Ordu İçin’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan milli futbolcu, “Elimizden geldiğince biz de destek vermeye çalıştık. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Biz de onlara buradan dualarımızla elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından gerekli kontrollerinin yapılmasıyla birlikte Türk Kızılayı’nın kurduğu stantta kan bağışında bulunan Arda, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirerek alandan ayrıldı. Etkinliğe Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Emir Sarıgül de katıldı.

Uygar Aydın

