Arda Turan'dan Suarez'i kızartan çalım. Herkes Suarez'le dalga geçti... - Tıkla İzle

İspanya Ligi'nde bu sezon istediği başlangıcı yapamayan ve ligde şuan 4. sırada bulunan yıldızlar topluluğu Barcelona'da idmanda çekilen bir görüntü olay oldu.

ARDA TURAN, SUAREZ'İ KIZARTTI!

Barcelona idmanında neşeli anlara sahne olan hareketin kahramanı milli futbolcumuz Arda Turan oldu.

Arda, top kapma şeklinde süren idmanda yakın arkadaşı olan Uruguay'lı yıldız futbolcu Suarez'in bacak arasından topu kafayla geçirdi ve bir anda Suarez'i kızarttı.

Olay çalım sonrası Suarez fena halde bozulurken Arda, Neymar gibi idmandaki diğer yıldızlar da kahkaha attı.

VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Videonun sosyal medyada yayılması sonrası görüntüler dünya spor medyasında da en çok izlenen videolar arasında yer aldı. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK