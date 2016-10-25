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Ardahan Sahara Geçidi karla kaplandı

Ardahan'ın Posof ilçesi ile Şavşat arasında bulunan Sahara Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan Sahara Geçidi karla kaplandı

25 Ekim 2016 17:24

Doğu Anadolu'da sıcaklığın mevsim normallerinin altına düşmesiyle, Ardahan kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şavşat-Ardahan Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara dağında kar yağışı ve sis yüzünden sürücüler zor durumda kaldı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri, kentin yükseklerindeki kar yağışı ile düşük rakımlı bölgelerindeki karla karışık yağmurun bir süre daha devam edeceğini bildirdi. 

 Olgun Yıldız 
ARDAHAN


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